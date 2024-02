Esquilino, decine di auto distrutte. I residenti fanno l'identikit del vandalo seriale

Almeno dieci auto danneggiate in meno di tre giorni. All'Esquilino è caccia al vandalo seriale che, nelle ultime notti, ha distrutto una serie di vetture in sosta all'altezza di piazza Fanti. Tutte rimaste con i finestrini e i lunotti posteriori rotti. A denunciarlo sono i residenti che, nelle chat di quartiere, hanno pubblicato anche un identikit di un sospettato, un uomo con il cappello e uno skateboard in mano.

Atti vandalici sì, ma non furti perché dalle auto nulla è stato rubato. "Potrebbe averlo usato per rompere i finestrini, o potrebbe aver usato delle bottiglie. Io ne ho trovata una nella mia auto", dice Daniela, una residente. In molti chiedono più sicurezza, come Maurizio: "È ora di dire basta a questo risveglio mattutino. Non si è più tranquilli lasciare le proprie macchine in sosta. Siamo arrivati al culmine di una situazione esasperata che dura da più di una settimana tutte le notti".

Che i residenti siano stanchi, lo sottolinea anche Marco: "Se non ci sono più le istituzioni a difenderci nonostante le nostre richieste, dobbiamo essere noi a prenderci cura del rione. Piazza Fanti è da sempre stata considerata un punto strategico per malintenzionati, spesso priva di illuminazione dove si sono registrati centinaia di eventi criminosi, dallo spaccio di stupefacenti alle aggressioni, atti vandalici e rapine. Dobbiamo fare qualcosa".

Chi vive lì ha preparato una diffida per "chiedere alle istituzioni sicurezza, decoro e pulizia nel rione Esquilino, in virtù delle norme vigenti, ma purtroppo disattese", dice chi ha redatto il documento: "È già stata firmata da tantissime persone, poi la invieremo in prefettura, alla presidente del I municipio e al sindaco Gualtieri".