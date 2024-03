Pile stilo per sfondare i finestrini delle auto, in manette ladro seriale

Due batterie stilo e una torcia. Sono gli attrezzi del mestiere con i quali un ladro sfondava i finestrini delle auto per poi svaligiarle di quanto contenuto all'interno. Un ladro seriale, già identificato poco più di un mese fa dopo aver preso di mira altre macchine parcheggiate fra Porta Portese, Monteverde e Trastevere.

È stato un residente a richiedere l'intervento al 112 nel cuore della notte, dopo essere stato risvegliato dal rumore di vetri infranti poco dopo le 3:00. Una volta alla finestra ha notato due persone - vestite di scuro - spaccare i finestrini di due macchine regolarmente parcheggiate in via Gubbio, zona Furio Camllo.

Sul posto sono quindi intervenute due volanti del commissariato San Giovanni e dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico. Una volta sul posto hanno quindi seguito l'allarme antifurto partito da una macchina. Poco distante due persone, una ragazza riuscita a scappare e un uomo, poi fermato all'altezza di via Amelia.

Particolarmente agitato, con sulla giacca i frammenti dei vetri dei finestrini appena sfondati, una volta controllato è stato trovato in possesso di due batterie stilo (utilizzate per spaccare i finestrini), una torcia elettrica, occhiali da sole e soldi spicci. Identificato in un cittadino afghano di 33 anni, senza dimora, è stato arrestato per furto aggravato in concorso. La complice è invece riuscita a far perdere le proprie tracce.

I poliziotti hanno poi accertato il danneggiamento dei deflettori di due vetture su via Gubbio: una jeep Range Rover e un Suv, un Lexus UX. Già sottoposto all'obbligo di presentazione alla PG per reati specifici, il 33nne è stato arrestato per furto aggravato continuato in concorso.