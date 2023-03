La senza dimora che spacca il finestrino di un'auto con una chiave a pappagallo

È stato un passante a fermare una pattuglia dei carabinieri in servizio di controllo: "Stanno distruggendo i finestrini delle auto in sosta". Una denuncia che ha poi trovato riscontro, con i militari che hanno poi sorpreso una donna mentre infrangeva i vetri di una macchina. I danneggiamenti la notte di martedì in pieno Centro Storico, a due passi dal Foro di Traiano.

Sono stati i carabinieri della compagnia Roma Centro a intervenire poco dopo le 2:00 della notte in via Sant'Eufemia. Una volta sul posto hanno trovato una donna - una senza dimora italiana di 47 anni - che armata di una chiave a pappagallo si stava allontanando da una Mini Cooper a cui aveva appena distrutto il finestrino. Un atto vandalico fine a sé stesso, senza lo scopo di frugare e rubare quanto contenuto nell'abitacolo.

Sequestrata la chiava usata dalla 47enne, la donna è stata denunciata a piede libero per danneggiamento.

Il vandalo di Piazza Bologna

Centro Storico ma non solo, anche molti residenti della zona di Piazza Bologna hanno infatti dovuto mettere mano al proprio portafoglio dopo una lunga scia di auto vandalizzate. Danneggiamenti ripetuti e seriali, nella maggior parte dei casi fini a se stessi.. Decine le macchine prese di mira fra via Catania, via Belluno, via Teodorico, piazza Bologna e piazzale delle Province.

Tre giorni da Bronx in via di Porta San Lorenzo

Una lunga scia di auto danneggiate che segue di una settimana un altro fatto simile. Tre giorni in cui uno stesso uomo - un cittadino indiano di 38 anni - è stato sorpreso per due giorni di fila (sabato 18 e domenica 19 marzo) a spaccare i finestrini delle auto lasciate parcheggiate in via di Porta San Lorenzo, strada che collega il quartiere di San Lorenzo alla stazione Termini. Denunciato due volte consecutivamente per danneggiamento, l'uomo si ripresentò sulla stessa strada anche lunedì 20 marzo, alzando il tiro e dando fuoco a una vettura. Tre giorni da Bronx.