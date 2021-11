Investono brigadiere della Finanza con il camion: a processo tre dipendenti Ama

Lesioni aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e favoreggiamento: sono le accuse mosse, a vario titolo, a tre dipendenti Ama coinvolti in una lite stradale in cui è rimasto ferito un vice brigadiere della Guardia di Finanza che stava andando a prendere un gelato con la figlia.

I fatti risalgono alla sera dell’8 agosto del 2017, e in questi giorni i tre lavoratori stanno affrontando il processo: a raccontare cosa è accaduto è stato lo stesso brigadiere davanti al pm e ai giudici, un racconto corroborato anche da quello della figlia, allora 18enne, che era con lui quella sera. Stando a quanto riferito i due erano usciti in auto per andare in gelateria e fare pratica di guida per la ragazza, neo patentata, quando percorrendo via Boccea, all’altezza dell’università Niccolò Cusano si sono visti venire quasi addosso un camion dell’Ama che proveniva dalla direzione opposta e che al semaforo aveva fatto all’improvviso inversione a U.

Dopo avere inchiodato e sotto choc, padre e figlia si sono fermati qualche minuto per poi riprendere la marcia verso la gelateria. Arrivati all’incrocio con via Tardini, però, si sono ritrovati di fianco lo stesso camion fermo al semaforo. Il vice brigadiere a quel punto è sceso per far notare la pericolosità della manovra effettuata poco prima, ma la reazione non è stata quella che si aspettava: l’uomo ha riferito che alle sue rimostranze il giovane al volante, ai tempi 28enne, avrebbe risposto prima con le risate e poi con gli insulti e l’invito a “farsi i c…i propri”, perché “non ci sono prove che abbia fatto nulla”. Il militare a quel punto si sarebbe identificato, chiarendo di essere un vice brigadiere della Guardia di Finanza e spostandosi davanti al camion per fare una foto alla targa per la multa. A quel punto, ha riferito l’uomo, la minaccia: “Attento a metterti davanti lì davanti, è pericoloso”. Pochi istanti e il mezzo lo avrebbe colpito gettandolo a terra tra le urla terrorizzate della ragazza rimasta in auto.

Padre e figlia hanno riferito davanti al giudice che l’autista del camion avrebbe schiacciato sull’acceleratore non una, ma ben tre volte, continuando a urtare l’uomo, che dopo aver provato a proteggersi con le mani e avere urlato di fermarsi si è spostato. Quando il semaforo è diventato verde il camion ha proseguito la marcia allontanandosi. Il finanziere a quel punto ha chiamato i colleghi della centrale operativa e poi, passato lo choc e l’adrenalina, è andato al pronto soccorso dell’Aurelia Hospital per farsi medicare. Diagnosi, lussazione della clavicola con uscita della spalla. Il giorno dopo è andato a fare denuncia ai carabinieri.

I tre dipendenti Ama sono stati rinviati a giudizio e devono adesso rispondere dell’accusa di lesioni personali aggravate e resistenza a pubblico ufficiale (l’autista del camion) e di favoreggiamento (i due colleghi allora 27enne che erano a bordo con lui).