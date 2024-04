Porta 15enne in locali scambisti e la filma, poliziotto rischia 10 anni di carcere

Dieci anni di carcere. È quanto rischia il poliziotto di Roma che avrebbe ripetutamente convinto una ragazzina - all'epoca dei fatti 15enne - a fare sesso con altri uomini e a partecipare a incontri sessuali di gruppo all'interno di vari locali per scambisti. La vicenda risale al 2016: il poliziotto e la ragazza, all'epoca minorenne, si erano conosciuti su un sito d'incontri. Dopo qualche messaggio, lui le propone di uscire. La frequentazione prende il via, e presto iniziano anche i "tour" nei locali per scambisti della Capitale. Lui la riprende mentre ha rapporti con altre persone e fa girare il materiale su WhatsApp e su siti hard.

Le foto e i video vengono scoperti dal padre della ragazza, che sporge denuncia e fa arrestare l'agente, una ventina di anni più grande della giovane. Secondo quanto dichiarato già in passato dalla difesa del poliziotto, lui non sarebbe stato a conoscenza della minore età della ragazza, "ne è venuto a conoscenza solo molto tempo dopo", aveva dichiarato in aula già nel 2021 l'avvocato Giuseppe Rombolà.

Il processo è ora arrivato alle battute finali e la procura di Roma ha chiesto 10 anni di carcere per il reato di pedopornografia minorile. La sentenza non arriverà prima di giugno. Dopo la scoperta del materiale pornografico da parte del padre, la ragazzina era stata mandata in Germania, ma, a quanto si apprende, una volta tornata a Roma avrebbe ripreso a frequentare l'imputato. La 22enne ha scelto di ritirare la propria costituzione di parte civile lasciando solo il padre a tutelare i propri interessi di parte lesa.