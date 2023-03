Torna a casa sua in anticipo e la trova trasformata nel set di un film porno

Il set di un film porno in casa. È quanto si è trovato davanti un uomo rientrato in anticipo nell'appartamento dove vive in affitto sul litorale romano. Telecamere, microfoni e attori e attrici svestiti e in atteggiamenti inequivocabili. Ora il caso, come riporta Michela Allegri sulle pagine del Il Messaggero, è finito in procura.

I fatti risalgono allo scorso 20 novembre. È il primo pomeriggio quando il 35enne che vive in affitto in un'abitazione di via Giuseppe Marra, a Dragona, rientra in casa dal lavoro prima del solito orario. Nell'appartamento c'è però un insolito movimento. Una volta nell'abitazione l'uomo si è trovato davanti il proprietario di casa, che aveva delle chiavi di riserva per le emergenze, è quello che secondo quanto denunciato dall'uomo era un vero e proprio set di un film hard.

Una scoperta sgradita al 35enne, che ha dapprima cominciato una animata discussione con il proprietario dell'appartamento e ha poi composto il 112. Quando gli agenti del X distretto Lido di polizia sono arrivati a Dragona il 35enne ha poi riferito loro l'accaduto riferendo della presenza di almeno venti persone, uomini e donne. Spariti prima dell'arrivo degli agenti.