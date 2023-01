Filippo Consoli e Nicoletta Piccoli, chi sono i due carabinieri che hanno bloccato l'accoltellatore di Termini

Sono sposati dal 2016 Filippo Consoli e Nicoletta Piccoli, i due carabinieri, che hanno riconosciuto e bloccato, alla stazione Centrale di Milano Aleksander Mateusz Chomiak, accusato di tentato omicidio per aver accoltellato alla stazione Termini una turista israeliana. Erano fuori servizio e stavano tornando a casa. Ma non hanno avuto nessuna esitazione.

I due, lei 37 anni e lui 36, coppia nella vita ed entrambi carabinieri a Milano, stavano tornando a casa a Iseo in provincia di Brescia, dove vivono con le due figlie. Filippo, vicebrigadiere del radio mobile di Milano, che di Iseo è originario, ha riconosciuto in quel ragazzo con il cappellino nero seduto sul treno per Brescia l'uomo di cui aveva dal mattino ricevuto foto e video, con le stesse inconfondibili scarpe rosse, con i tratti somatici "inconfondibili". "I video diffusi in rete ci hanno permesso di identificarlo", ha spiegato Consoli.

Una coppia affiatata la loro. Si vede nelle foto sorridenti con la famiglia, ma anche nel lavoro di tutti i giorni alla caserma Montebello, dove lei lavora in infermeria, e lui al radiomobile si occupa della foresteria. A San Salvo, il comune in provincia di Chieti dove è cresciuta, suo padre era un agente della polizia municipale.

Proprio nel paese abruzzese la coppia, che lì si è spostata, torna a trascorrere le vacanze come ha ricordato sulla pagina Facebook del Comune la sindaca Emanuela De Nicolis. "A nome di tutta la cittadinanza sansalvese sento l'obbligo di complimentarmi con Nicoletta Piccoli e con suo marito Filippo Consoli per aver individuato prima e proceduto poi a bloccare l'accoltellatore della stazione Termini - ha commentato la sindaca -. Aspettiamo Nicoletta e Filippo in Comune al rientro per rendere loro gli onori che meritano".

A omaggiarli anche il governatore della Lombardia Attilio Fontana. "Quando ci siamo sentiti in sicurezza per noi e per le persone che girano in stazione abbiamo deciso di bloccarlo a terra" perché "non potesse portare avanti abusi - spiega il vicebrigadiere - come quelli di Termini". "Non ha opposto resistenza. - aggiunge - Poi gli ho mostrato le sue foto dal telefono" dicendogli Roma "e lui ha annuito".