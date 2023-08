L'appartamento è da svaligiare? Ora i ladri mettono dei fili invisibili davanti alle porte

Hanno fatto un sopralluogo in un palazzo di via Castelfranco Veneto, in zona Tor di Quinto, per pianificare un furto, apponendo dei fili sulle porte per verificare la presenza dei residenti. Un tentativo per sondare se chi abitava lì fosse o meno in casa in questi giorni di vacanza di ferragosto.

Due georgiani di 33 e 48 anni, sono stati però notati da un abitante dell'edificio, che ha subito chiamato la polizia. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Ponte Milvio che hanno parlato con il residente ma non hanno trovato i due. Con la descrizione fornita i poliziotti sono riusciti a rintracciarli poco lontano, in via Valdagno, e li hanno arrestati con l'accusa di tentato furto.