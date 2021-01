Giovani assembrati al centro commerciale: in fila all'alba per l'arrivo delle nuove scarpe Nike

La fila al centro commerciale per l'arrivo delle nuove Nike (foto Welcome to Favelas)

In fila con le mascherine dalle prime luci dell'alba per potersi accaparrare le nuove sneakers della Nike. Succede al Centro Commerciale EuRoma2 dove decine di ragazzi si sono radunati prima dell'apertura della galleria commerciale. Un'attesa che con il passare delle ore si è tramutata in assembramento e folla con le immagini ed i video diventate virali su Instagram nel volgere di breve.

I primi ragazzi si sono raduanti di buon'ora giovedì mattina all'ingresso del centro commerciale di viale dell'Oceano Pacifico, aperto durante la settimanda dalle 9:00 alle 21:00 e chiuso nei weekend come predisposto dal Dpcm per contenere la diffusione del Covid19.

Nonostante le misure adottate dalla galleria commerciale, ingressi contingentati, misurazione della temperatura corporea, percorsi stabiliti di entrata ed uscita dai vari negozi del centro commerciale dell'Eur, inevitabili sono stati gli assembramenti.

Scene non nuove nella Capitale, come già accaduto lo scorso 27 novembre per l'inaugurazione del centro commerciale Maximo, con centinaia di persone assembrate per diversi giorni (nonostante anche in quel caso ci fossero ingressi contingentati), soprattutto per entrare da Primark, primo store aperto nella Capitale, sesto in Italia, che offre le ultima novità dedicate a moda donna, uomo e bambino, inclusi calzature, accessori, biancheria intima e per la casa e beauty. Le immagini trovarono poi la condanna dei sindacati.

Scene che fanno tornare alla mente quando accaduto anche nei supermercati Lidl. Era infatti lo scorso 17 novembre quando centinaia di acquirenti si misero in fila dando vita ad "un assalto alla baionetta" per accaparrarsi le sneakers blu, rosse e gialle con ben in vista il logo della catena di supermercati tedeschi.



(foto Welcome to Favelas)