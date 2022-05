Lo sfogo di una mamma disperata: "Non mi affittano casa perché ho un figlio autistico"

“Non trovo casa, non mi danno casa appena tra i redditi che presento si accorgono che una parte deriva dagli aiuti economici statali a mio figlio, con diagnosi di spettro autistico”. La denuncia arriva da Rosamaria Caputi, catanese da anni ormai trapiantata a Roma, ex attrice e drammaturga. Che ha affidato ai social un amaro sfogo sulle enormi difficoltà sperimentate nel trovare una nuova casa per lei e i suoi tre figli, uno dei quali, un bimbo di 11 anni, con diagnosi di autismo.

“Avrei voluto evitare di postare quanto segue, non tanto per il pudore di condividere i miei fatti privati, quanto perché speravo e credevo di farcela da sola, come sempre. Ma stavolta il muro si è alzato”, scrive Caputi, esasperata da una situazione che si prolunga ormai da settimane e che sembra senza via di uscita. Mancano ormai pochi giorni e dovrà lasciare l'appartamento in cui risiede attualmente: “Mentre la società a una buona distanza si nasconde dietro solidarietà e accoglienza a parole o citazioni, quando deve dimostrare coi fatti questi buoni sentimenti, si allontana, ti rifiuta. Triste dirlo, ma è così. Proprietari e condomini assaliti da paure insensate non vogliono avere a che fare con le famiglie ai loro occhi ‘anormali’: una vedova con due figli ‘e mezzo’”.

Il copione è sempre lo stesso, spiega Caputi: le case vengono viste, il reddito verificato, si arriva anche vicino alla firma del contratto, ma quando emerge che in famiglia c’è anche un bambino con diagnosi di autismo i proprietari si tirano indietro senza dare spiegazioni. All’ennesimo episodio di questo genere, la donna ha realizzato che, con tutta probabilità, dietro ai rifiuti c’è proprio quel bimbo visto come diverso e potenzialmente “rischioso”.

“A nulla vale che io spieghi come viviamo, quali siano i nostri beneducati comportamenti, gli ausili da parte di assistenti, terapisti e varie. E sono disperata, inutile far finta”, prosegue Caputi. Che ha lanciato un appello: “Se avete amici qui a Roma che possano darmi una mano, un aiuto pratico, uno straccio di referenza, visto che sono sola, se conoscete agenti immobiliari seri, contattatemi. Le zone che cerco sono quelle che possano mantenere l continuità scolastica e assistenziale di mio figlio: Monteverde, Ostiense, Garbatella, Marconi”.

Lo sfogo e l’appello di Caputi non sono caduti nel vuoto. Rilanciati di bacheca in bacheca, hanno suscitato reazioni indignate e dato vita a un tam tam finalizzato a trovare finalmente una sistemazione adeguata alla famiglia: “A tutte le persone che mi stanno accarezzando dico che per me questo è già una capanna con parquet e dipinti di Bosch - è stato il commento commosso - Vi ringrazio per la condivisione che mi ha spiazzata”.