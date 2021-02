Accoltella la madre al culmine di una lite, la donna grave in ospedale

Ha impugnato un coltello ed ha ferito la madre colpendola come una furia cieca in diverse parti del corpo. Ferita, la signora è stata trasportata d'urgenza in ospedale in codice rosso in gravi condizioni, ma da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita E' accaduto intorno alle 11:00 di stamattina, giovedì 4 febbraio in un'abitazione della via Ardeatina, nel Comune di Anzio, sul litorale sud di Roma.

Ancora da accertare con esattezza l'accaduto. A sferrare le coltellate alla madre il figlio di 20 anni, rimasto ferito anche lui ad una mano e medicato in ospedale, dove è tutt'ora piantonato dagli agenti del Commissariato Anzio Nettuno di polizia. La sua posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria.