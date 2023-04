Sfruttava il figlio di 14 anni come parcheggiatore abusivo vicino allo stadio Olimpico

Sfruttava il figlio di 14 anni e gli faceva fare il parcheggiatore abusivo vicino allo stadio Olimpico. A pizzicare la mamma, una donna di 35 anni, sono stati gli agenti del gruppo pronto intervento traffico della polizia locale che stavano facendo un servizio di controllo prima di Roma-Sampdoria.

Gli agenti si sono spinti a perlustrare piazza Gomenizza, dove hanno colto in flagranza il quattordicenne mentre prendeva soldi da alcuni automobilisti a cui forniva direttive su dove parcheggiare.

I vigili sono presto risaliti alla "regia" dell'attività illecita, deferendo all'autorità giudiziaria la madre e sanzionandola per violazione al regolamento di polizia urbana. Nei confronti della mamma del minore è stato anche emesso un ordine di allontanamento. Nel frattempo sono in corso indagini di natura familiare, affinché vengano escluse situazioni di disagio e altre fattispecie di reati. Della situazione è stato informato anche il tribunale dei minori per verificare la responsabilità genitoriale.