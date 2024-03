La figlia dell'ex Miss Italia sorpresa a rubare un'auto

Ancora guai per Diana Schivardi, figlia 28enne dell'ex Miss Italia Nadia Bengala. Dopo essere stata sorpresa a rubare abiti all'Upim di via Gioberti all'Esquilino, la scorsa estate la giovane è stata nuovamente arrestata, questa volta per un tentato furto di un'auto a Monte Mario.

Sono stati i carabinieri della stazione Roma Trionfale a intervenire dopo richiesta d'intervento al 112 all'altezza del civico 8550 della via Trionfale. Una volta sul posto i militari hanno trovato la ragazza e un cittadino del Camerun, aggredito poco prima dalla Schivardi. L'uomo aveva infatti sorpreso la 28enne mentre tentava di rubarle l'auto che aveva parcheggiato poco prima.

Sorpresa dall'uomo la figlia dell'ex Miss Italia 1988 lo ha aggredito a calci e pugni ed ha provato a scappare ma è stata poi bloccata e arrestata. Tentata rapina impropria il reato del quale dovrà rispondere davanti alla magistratura.