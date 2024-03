Dipendente licenziata per il video hard, la Roma ascoltata dalla Figc sulla diffusione delle immagini

Continuano le indagini sul caso della dipendente licenziata, insieme al compagno, dopo la diffusione del filmato hot. Dopo i due ormai ex dipendenti coinvolti, la procura della Figc ha deciso di ascoltare anche la posizione della Roma. Questa mattina si sono presentati nella sede di via Campania l'avvocato Lorenzo Vitali, autore e firmatario della lettera di licenziamento dei due e il legale del club Antonio Conte.

Il procuratore Giuseppe Chiné, responsabile della procura federale della Figc, sentirà la loro versione dei fatti e la cronistoria. Chinè sta indagando non sul licenziamento, che è materia di competenza del giudice del lavoro, ma sulla responsabilità dei tesserati romanisti nella divulgazione del video intimo della dipendente.

Il club si ritiene vittima di un attacco esterno volto a destabilizzare la società. La Roma, secondo quanto appreso, ha poi confermato al procuratore Chinè la correttezza del suo operato in questa vicenda specificando come stia investigando per scoprire chi ci sia dietro quelli che il club ritiene degli attacchi. Dalla Roma filtra poi fiducia nell'operato della giustizia sportiva e ordinaria.