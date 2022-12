Spari in un bar a Fidene: un morto e diversi feriti

Una persona è stata uccisa a colpi di pistola domenica mattina in un bar di via Monte Giberto, in zona Fidene, e diverse altre sono rimaste ferite, alcune in modo molto grave, in quella che si è trasformata in una mattinata di terrore.

I colpi sono stati esplosi poco prima delle 10, davanti agli occhi dei passanti e delle persone che in quel momento stavano facendo colazione. Stando a quanto ricostruito sinora, la sparatoria è avvenuta all’interno del gazebo del bar: un uomo armato ha aperto il fuoco, uccidendo una persona e ferendone gravemente altre.

Sul posto i carabinieri, che hanno recintato la zona, e numerose ambulanze che hanno fatto la spola tra gli ospedali per trasferire i feriti.

Articolo in aggiornamento