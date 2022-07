Accerchiano un uomo in strada e gli strappano fede nuziale

Hanno accerchiato un uomo e gli hanno strappato la fede nuziale dal dito. È successo ieri alle 13.30 in via Giovanni Conti a Val Melaina. La vittima ha riportato una lesione al dito.

Una delle ladre, una ragazza romena di 27 anni, è stata bloccata e arrestata dai poliziotti del Reparto Volanti. Portata in caserma è in attesa del processo. La complice è riuscita a scappare. Le indagini sono in corso per rintracciarla.