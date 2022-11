Fidanzato geloso picchia la compagna e la rapina dello smartphone

Voleva a tutti i costi vedere i messaggi e le chat dello smartphone della compagna. Talmente geloso da non farsi problemi nel picchiarla e nel strapparle dalle mani il telefono cellulare, in quella che è poi risutalta a tutti gli effetti essere una rapina. E' successo a Torre Angela, periferia est della Capitale. Ad arrestare il compagno geloso - un romano di 45 anni - sono poi stati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.

I militari sono giunti in piazza del Torraccio di Torrenova, chiamati al 112 da parte di alcuni passanti. La donna, 29 anni romana ha raccontato di essere stata rapinata del cellulare da parte del fidanzato per motivi di gelosia dopo averla picchiata.

Anche alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno fornito la loro testimonianza. I carabinieri della caserma di via Parasacchi, grazie a immediate ricerche scattate nella zona sono riusciti a rintracciare il 45enne poco lontano dal luogo dell’aggressione, ancora in possesso del telefono cellulare della donna e lo hanno arrestato.

L’arresto è stato convalidato e l’indagato è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli.