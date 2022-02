Afferrano ragazza per il collo e rapinano coppia di fidanzatini, ladri localizzati con lo smartphone

La sera del 2 febbraio scorso rapinarono una coppia di fidanzatini in via Valnerina, al quartiere Africano, prima afferrando per il collo la ragazza e poi, dopo aver spintonato con forza il fidanzato contro un muro, portando via gli smartphone di entrambi.

Le immediate ricerche dei carabinieri, aiutate anche dall'applicazione che permette la localizzazione degli smartphone di ultima generazione, hanno permesso di trovare i telefoni e bloccare i due indiziati che si erano già cambiati alcuni capi di abbigliamento e si erano già disfatti di un telefono al fine di eludere il riconoscimento.

Il 17enne è stato arrestato ed è stato accompagnato presso il Centro Prima Accoglienza per i minori di via Virginia Agnelli, mentre il complice è stato segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, in stato di non imputabilità. Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari.