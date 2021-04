Paura al parco: picchiato e rapinato dal branco mentre è in compagnia della fidanzata

Via Val D'Ala (foto google)

Colpito al volto e rapinato dal branco mentre si trovava con la sua fidanzata al parco delle Valli, nel III Municipio Montesacro. Ad essere costretto alle cure dell'ospedale un ragazzo di 20 anni, accerchiato, aggredito e derubato dello zaino da tre giovani poi scappati.

La rapina si è consumata intorno alle 19:00 di lunedì 19 aprile a Conca d'Oro. Qui la coppia di fidanzati è stata sorpresa da tre ragazzi malintenzionati. Minacciati i due, il 20enne è stato colpito al volto con un pugno e poi rapinato dello zaino che portava in spalla, contenente solamente dei libri.

Richiesto l'intervento della polizia in via Val D'Ala sono intervenuti gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara ed il personale del 118 che ha poi trasportato il 20enne ferito al volto al Policlinico Umberto I dove è stato refertato con un codice giallo. Ascoltata la testimonianza della coppia di fidanzati sul caso indagano gli investigatori del commissariato di via Enriquez.