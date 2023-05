Rubano Fiat Panda in pieno giorno e la cannibalizzano poco distante

Rubata in pieno giorno sotto casa del proprietario è stata ritrovata cannibalizzata a meno di un chilometro di distanza. La banda del pit stop alza l'asticella. Predoni che solitamente si aggirano di notte favoriti dal buio. Ma non sempre. Lo sa bene il proprietario di una Fiat Panda a cui hanno rubato l'utilitaria nel primo pomeriggio. La vettura è stata poi ritrovata in una via dello stesso quartiere, spogliata delle parti elettroniche e meccaniche. Un fenomeno, quello dei furti delle componentistiche delle vetture in costante aumento, che non accenna a diminuire e che nei primi mesi di questo 2023 ha fatto registrare un incremento delle denunce del 30 per cento.

Furti auto a Borghesiana

I ladri sono entrati all'opera intorno alle 12:45 di giovedì 18 maggio. Nel mirino dei predoni una Fiat Panda regolarmente parcheggiata in via Giarre poco distante dalla scuola primaria Marco Polo. Aperta e fatta partire i malviventi sono quindi spariti con la vettura. Denunciato il furto ai carabinieri è stata una volante della polizia, in servizio di controllo del territorio, a trovare la vettura rubata abbandonata in via Lentini, a meno di un chilometro di distanza dal luogo del furto.

Fiat Panda cannibalizzata in via Lentini

Una buona notizia per il proprietario dell'auto, ma solo a metà, con i ladri riusciti in poco tempo a smontare il computer di bordo e far perdere le proprie tracce. Ascoltati alcuni testimoni hanno riferito di aver visto due ragazzi giovani allontanarsi dalla Fiat Panda. Cominciate le ricerche dei ladri i due sono riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.

L'officina per smontare le Fiat Panda rubate

Dunque ancora una Fiat Panda nel mirino della banda del pit stop. L'utilitaria italiana è infatti una delle vetture più ricercate dai cannibali di auto. Non a caso lo scorso weekend i carabinieri hanno trovato e posto sotto sequestro un capannone nella vicina via di Rocca Cencia, quartiere del VI municipio adiacente alla Borghesiana, arrestando due italiani di 59 e 46 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso. Nell'officina abusiva i militari della stazione Roma Tor Bella Monaca hanno rinvenuto e sequestrato quattro carcasse di Fiat Panda, tutte risultate oggetto di furto e con parti meccaniche e di carrozzeria mancanti.

Sicurezza a Roma est

Quadrante est della Capitale dove la banda del pit stop ha fatto piangere e continua a far piangere decine di automobilisti. Come a Colle degli Abeti, dove i residenti hanno lanciato l'allarme dopo che i ladri hanno depredato due auto in una notte e fatto visita in altrettanti appartamenti.

Furti alla Borghesiana

Un grido d'allarme che arriva anche dalla vicina Borghesiana, come denuncia una residente al nostro giornale: "Vorrei far presente che prima del furto della Panda, un mese fa, una insegnate, sempre nei pressi della scuola di via Giarre è stata scippata e ci sono stati altri furti. I cittadini del VI municipio devono essere informati e alzare la guardia. Avremmo bisogno di maggiori controlli. Il fatto che rubino auto e scippino donne anche davanti ad una scuola è un fatto grave".