È morta Fiammetta La Guidara, addio alla giornalista romana esperta di motori: aveva 51 anni

È morta Fiammetta La Guidara, giornalista romana di 51 anni, laureata in giurisprudenza. Ne danno notizia i colleghi della Conti Editore, InMoto e MotoSprint. Nella sua esperienza figurano anche collaborazioni televisive, come telecronista, come addetta stampa, nella Federazione Motociclistica Italiana.

"Una professionista seria e preparata, pignola ed euforica. Con un sorriso contagioso. E sicuramente dimentichiamo qualcosa. Perché Fiametta era un vulcano. Ed è così che ti vogliamo ricordare. Bella e sorridente", scrive InMoto.it. Anche la redazione di Motorionline "si stringe intorno alla famiglia di Fiammetta in questo momento di grande dolore".

"Oggi, Motosprint ha perso una persona di famiglia e io un'amica e una collega, vera", la ricorda il giornale di settore. Anche il "Rally di Roma Capitale e lo staff di Motorsport Italia vogliono ricordare in questa triste giornata il sorriso di Fiammetta La Guidara. La sua dedizione e la sua profonda conoscenza del mondo del motorsport resteranno per tutti noi un esempio di come vivere appieno la passione per i motori", si legge in una nota. La donna viveva a Varese con il marito.

