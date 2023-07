Omicidio Michelle, il fidanzato e gli amici distrutti dal dolore: "Misci nei nostri cuori"

Una serata ricca di amore. Di lacrime. Di dolore. I parenti e gli amici di Michelle Causo si sono riuniti a Primavalle per una fiaccolata. "Misci nei nostri cuori" e "Fai buon viaggio piccolo angelo". Sono soltanto alcuni degli striscioni che sono stati esposti. "Guarda quanta gente che ti vuole bene", ha detto il fidanzato.

Durante il cammino degli amici e dei parenti di Misci, partito di fronte all'abitazione della vittima, si è alzato un coro "giustizia, giustizia" e poi un grido "basta femminicidi". Il nonno di Michelle, in lacrime, ha detto alla gente accorsa "vi ringrazio". E il quartiere ha risposto: "siamo qui, siamo tutti con te!", perché "Primavalle è questa". Le parole di una donna che ha preso parte alla fiaccolata: "è la bimba di ogni mamma, di ogni donna che è qui".

Il ricordo del fidanzato di Michelle

"A Michelle non interessava lui e lei pensava fosse un suo amico. Credo che lui abbia provato un approccio con Michelle e che lei si fosse scansata, questo deve aver scatenato la sua rabbia", ha detto microfoni della 'Vita in Diretta' il fidanzato di Michelle.

E in merito a eventuali complici del presunto assassino che è stato fermato, aggiunge: "c'erano più persone sicuramente, perché lui si è fatto portare il carrello sotto casa, penso che ci siano dei complici, ne sono sicuro. Michelle era forte e lui da solo non ce l'avrebbe fatta. Lui non lo conosco, l'ho visto solo una volta da quello che mi ricordo".

Il ragazzo ha ancora raccontato: "la madre di Michelle mi ha detto che l'hanno assassinata e mi è crollato il mondo. Michelle emanava felicità da tutti i pori, ma ora c'è soltanto depressione. Uccidendola mi hanno tolto tutto. Io e lei stavamo insieme da un anno e sette mesi. Michelle non mi ha mai tradito perché amava solo me".