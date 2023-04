Roma- Feyenoord, la Prefettura ha deciso: trasferta vietata agli olandesi

Palazzo Valentini ha deciso. Al termine dell’incontro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, è stato disposto il divieto di trasferta per i tifosi olandesi in vista della partita Roma-Feyenoord.

Niente tifosi olandesi per la partita di Europa League

Il match, previsto per il ritorno dei quarti di finale di Europa League il prossimo 20 aprile, sarà quindi off limits per i supporter in arrivo dai Paesi Bassi. Il viceprefetto di Roma Raffaela Moscarella, che è alla guida di Palazzo Valentini dopo le dimissioni di Bruno Frattasi, ha deciso di chiudere il settore ospiti dello stadio Olimpico e di vietare anche la vendita dei biglietti di qualsiasi settore a chi risulti essere residente in Olanda.

Il precedente con il Feyenoord

Sono state ascoltate le parole del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che aveva espresso i propri timori per possibili scontri determinati dall’arrivo dei supporter del Feyenoord. Un provvedimento simile era stato preso dall’allora prefetto, ed oggi ministro Matteo Piantedosi in occasione della trasferta che gli stessi tifosi della formazione olandese dovevano fare contro i biancocelesti di mister Sarri.

Un momento delicato per la città

Intervistato da Radio24 Gualtieri, nella giornata del 31 marzo, aveva dichiarato che “C'è preoccupazione per l'arrivo dei tifosi del Feyenoord” anche perché Roma era “alla vigilia dell'ispezione del Bie per Expo”. Un momento delicato quindi per la città candidata ad ospitare il centenario dell’Esposizione universale. Tanto delicato da non poter rischiare scontri tra le tifoserie.

L'ufficializzazione del divieto

Il sindaco quindi, per sua stessa ammissione, aveva raccomandato “la massima attenzione” ricevendo dal ministro Piantedosi la garanzia di un “pieno impegno”. Il primo cittadino di Roma aveva anticipato anche “l'orientamento a vietare la trasferta”. Orientamento che si è concretizzato per la decisione presa, nel primo pomeriggio di sabato 1 aprile, da Palazzo Valentini.