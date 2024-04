Feto nel freezer, gli avvocati: "Donna potrebbe essere stata vittima di negligenza medica"

"Una eccessiva pressione esercitata durante un'ecografia potrebbe aver contribuito al tragico evento che ha causato l'aborto". Possibile svolta nel caso del feto trovato dalla polizia nel freezer di un appartamento a Borghesiana, nella periferia est di Roma. Lo rende noto lo studio Associati Maior di Napoli a cui si sono rivolti marito e moglie. La donna, una infermiera 40enne, si era presentata sabato mattino assieme al marito al pronto soccorso del policlinico Casilino a Torre Maura con una forte emorraggia raccontando poi ai medici che la fuoriuscita di sangue fosse conseguenza di una caduta.

Dichiarazione della 40enne e del marito che hanno poi portato gli specialisti del reparto di ginecologia del nosocomio di via Pietro Belon ad approfondire la visita. I medici hanno da subito accertato che quel flusso ematico che non si arrestava era dovuto a un aborto spontaneo o a un parto prematuro. La conferma all'ipotesi dei ginecologi, è arrivata dopo l'invio del referto medico agli investigatori del distretto di polizia del Casilino Nuovo che si sono presentati alla Borghesiana, nell'abitazione della paziente per effettuare un sopralluogo per trovare tracce del parto o dell'aborto. La polizia scientifica, mentre ispezionava la casa ha trovato delle tracce di sangue che hanno confermato il dubbio atroce. La donna, in lacrime, ha poi indicato ai poliziotti dove era nascosto il feto: in un sacchetto di plastica dentro al congelatore in cucina. "Volevo che restasse per sempre con noi - l'ammissione dell'infermiera -. Non l'ho ucciso. Mi sono semplicemente sentita male e ho avuto un aborto spontaneo in casa".

Dopo il rinvenimento del feto, la coppia è stata denunciata alla procura della repubblica di Roma per occultamento di cadavere con il sostituto procuratore di turno che ha disposto - inizialmente - l'autopsia per stabilire le cause della morte. Marito e moglie si sono quindi affidati allo studio legale con sede a Napoli. "Oggi si è fatta la storia, con un significativo sviluppo nel caso della tragica vicenda relativa alla scoperta di un feto nel freezer di un'abitazione romana. Ci preme rendere noto che i clienti assistiti dallo Studio associati Maior, precedentemente indagati per occultamento di cadavere, sono stati ufficialmente riconosciuti come persone offese in questa complessa situazione".

Come spiega ancora il team di avvocati composto dai legali Michele Francesco Sorrentino, Pierlorenzo Catalano e Filippo Castaldo, nonché dal medico-legale dottor Marcello Lorello: "La cronaca romana degli ultimi giorni ha seguito con grande interesse e, talvolta, sensazionalismo le vicende che hanno coinvolto una coppia di professionisti, entrambi assistiti dello studio. È emerso che la donna, quarantenne romana, ha subito un aborto spontaneo al quinto mese di gravidanza, una tragica complicazione che ha scosso profondamente la coppia. Siamo fieri di annunciare che la riserva di incidente probatorio formulata dai legali dello Studio Maior è stata accolta dal magistrato della procura, il quale ha sospeso l'accertamento autoptico. Tale sospensione consentirà un'analisi più accurata della vicenda, garantendo che l'accertamento sia condotto nel rispetto delle leggi e delle garanzie dibattimentali, con particolare attenzione alla possibilità di un caso di responsabilità medica".

Da qui la tesi difensiva che lo studio intende dimostrare: "La nostra difesa intende dimostrare che prima dell'aborto, la donna potrebbe essere stata vittima di una negligenza medica da parte del personale sanitario. In particolare, l'eccessiva pressione esercitata durante un'ecografia potrebbe aver contribuito al tragico evento che ha causato l'aborto".

Lo Studio Associati Maior ribadisce il proprio impegno nel garantire la tutela dei diritti e della dignità dei propri clienti, sottolineando "l'importanza di una corretta e approfondita indagine per giungere alla verità. Continueremo a lavorare con determinazione per assicurare che i nostri assistiti ricevano la giustizia e il sostegno di cui hanno bisogno in questo momento difficile”.