Roma, week end con feste clandestine in appartamenti e bed and breakfast: multati 40 giovani

Lontani dalla strada ma assembrati negli appartamenti in barba alle norme anti-covid. I giovani romani, nel primo week end di 'zona gialla' per la Capitale, rinunciano al 'distanziamento fisico' imposto dai decreti governativi e organizzano feste o partite di biliardo. Sono 40, in totale nel week end, i giovani finiti nei guai.

Le ultime multe per violazione delle norme dettate dall'emergenza sanitaria, risalgono alla notte tra sabato e domenica, quando i carabinieri della stazione Prati, allertati dai vicini dell'appartamento, sono intervenuti in un 'b&b' e hanno sorpreso 15 giovani intenti a far festa. Tutti, di età compresa tra i 18 e i 26 anni sono stati multati per un totale di 6mila euro.

A qualche chilometro di distanza, nelle stesse ore, gli agenti hanno scoperto una festa privata nel quartiere Aurelio, con 14 ragazzi: anche loro multati e, per due di loro è scattata la denuncia per aver opposto resistenza e minacciato gli agenti.

Un'altra festa non autorizzata, nel quartiere Trastevere, sabato notte. Alcuni residenti, dopo aver udito schiamazzi provenienti da un appartamento che solitamente viene fittato come casa-vacanze, hanno allertato il numero unico delle emergenze. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato Trastevere, scoprendo una festa con 11 ragazzi. Anche per loro sono scattate le sanzioni.