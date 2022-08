Feste abusive e vendita di alcol senza permesso: sanzionati due locali a Roma sud

Avevano organizzato feste con musica e in un caso anche somministrazione di alcolici, senza però avere le autorizzazioni necessarie. Per questo due attività di Roma sud sono state sanzionate dai vigili la sera di sabato 6 agosto.

I controlli sono andati in scena tra l'Eur e dintorni da parte del Gruppo IX della polizia locale di Roma Capitale, in collaborazione con il GSSU (gruppo sicurezza sociale urbana). In un caso il gestore di un locale è stato sanzionato per alcune irregolarità amministrative e i caschi bianchi lo hanno denunciato per violazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: non aveva i permessi per svolgere uno spettacolo aperto al pubblico.

Un circolo sportivo all'Eur, invece, oltre a svolgere un evento non autorizzato, somministrava bevande alcoliche irregolarmente. I vigili hanno denunciato il proprietario ed elevato sanzioni superiori ai 5.000 euro.