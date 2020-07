Festa tifosi della Roma a Trinità dei Monti, primi identificati dalla Digos

Sono stati identificati dalla Digos alcuni tifosi che hanno partecipato la notte del 22 luglio alla manifestazione a Trinità dei Monti in occasione dell'anniversario della fondazione dell'As Roma.

Durante il blitz è stato esposto uno striscione sulla scalinata e sono stati accesi dei fumogeni. Sulla vicenda, la Digos ha inviato una prima informativa in Procura per manifestazione non preavvisata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al vaglio le violazioni delle normative per il contenimento del coronavirus.