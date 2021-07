Euro 2020, l'Italia è Campione d’Europa: a Roma esplode la festa

La festa è cominciata con la parata di Donnarumma. Italia campione d’Europa. Cinquantatré anni dopo, il titolo europeo per Nazioni torna in Italia. Un titolo meritato, un titolo sudato, un titolo fatto di gioco, risultati con una Nazionale che non ha mai perso e che sale sul tetto d’Europa. Clacson, bandiere, la festa per gli Azzurri si sposta per le strade di Roma. Lunghi caroselli di auto e moto in tutta la Capitale per una vittoria che l'Italia ha conquistato ai calci di rigore contro l'Inghilterra. "Mai come in questo momento c'era bisogno di festeggiare, siamo i campioni", dice un tifoso. In migliaia sono scesi in strada a festeggiare e il lungotevere è invaso da auto in festa.

Un cartello con la scritta 'Elisabetta non mi inchino'. O 'l'inglese' "It's coming home" trasformato nel nostro "It's coming Rome". Immagini e canti da piazza del Popolo. Come anche ai Fori Imperiali. E nella Capitale le strade, a cominciare dal Lungotevere, sono diventate un carosello di auto e bandiere tricolore per la vittoria degli Europei dell'Italia di Roberto Mancini. Con le persone a fare i cori anche dai balconi. Ma è la festa di tutte le piazze d'Italia, 15 anni dopo i Mondiali del 2006.

"Grande riconoscenza a Roberto Mancini e ai nostri giocatori. Hanno ben rappresentato l'Italia e hanno reso onore allo sport". È la dichiarazione a caldo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la vittoria della nazionale azzurra alla finale degli Europei di calcio.

La partita

La partita si mette subito in salita per gli azzurri, costretti ad incassare al 2' la rete di Shaw, bravo a sfruttare al meglio un preciso traversone dalla destra di Trippier. Wembley è una bolgia e l'Italia riesce a rendersi pericolosa soltanto al 35', quando una conclusione dalla distanza di Chiesa termina poco a lato della porta difesa da Pickford. Nella ripresa l'Italia preme sull'acceleratore e, dopo essersi resa pericolosa con Insigne e Chiesa, trova il pareggio al 67' con Bonucci sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'Inghilterra accusa il colpo e al 73' la formazione di Roberto Mancini sfiora anche il sorpasso con Berardi, ma il risultato non cambia più e si va ai tempi supplementari.

Nei trenta minuti di extratime rimane la parità, quindi i calci di rigore. Quando il penalty dello specialista Jorginho ha preso il palo, l'urlo di milioni di italiani è rimasto strozzato in gola. Ma il destino non aveva fatto i conti con le manone del gigante Gigio Donnarumma, che si è caricato sulle spalle un Paese intero e ha respinto anche il rigore, decisivo, di Saka, dopo aver fermato il tiro dagli 11 metri di Rashford. Italia campione d'Europa. E poi è esplosa la festa.