Roma tutta giallorossa, oggi la festa al Circo Massimo con il pullman: i dettagli

Un pullman scoperto che girerà per la zona del Circo Massimo e arriverà, almeno secondo i programmi, fino al Colosseo per qualche foto di rito con la coppa. La Roma e il popolo giallorosso non vogliono smettere di festeggiare la notte magica di Tirana e la conquista della Conference League. La macchina dei festeggiamenti, è stata fatta partire solo al fischio finale della partita contro il Feyenoord e oggi è stata resa concreta.

La festa romanista, secondo quanto apprende RomaToday, dovrebbe iniziare intorno alle 17. Ancora ci sono dei dettagli da limare in merito al trasporto pubblico e alla chiusura delle strade, ma orientativamente la squadra con José Mourinho farà il suo percorso trionfale per la città, in particolare nella zona storica di Roma, per mostrare a tutti la coppa. L'arrivo poi al Circo Massimo, luogo storico per il popolo romanista, quello dell'ultimo Scudetto vinto.

L'orario di partenza sarà quello delle 16:30, da viale delle Terme di Caracalla. Poi il bus giallorosso raggiungerà la zona del centro, dal Circo Massimo al Colosseo. L'idea del club è quella di scattare foto iconiche con la coppa e il monumento simbolo della città. L'autobus sarà uno di quelli brandizzati con la scritta "Roma ha vinto". Il club ha dato appuntamento ai tifosi: "Vogliamo festeggiare nella nostra città con tutti voi".