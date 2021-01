Compleanno Lazio, 800 tifosi in piazza assembrati tra fumogeni e cori

Circa 800 tifosi si sono radunati nel pomeriggio di sabato 9 gennaio, in piazza della Libertà a Roma per celebrare i 121 anni dalla fondazione della Lazio. I tifosi, che ad inizio festeggiamenti erano muniti di mascherine e distanziati, si sono però uniti in inni e abbracci.

Tra cori, bandiere, torce, fuochi d'artificio e petardi, dunque, gli innamorati della Lazio hanno festeggiato il 121esimo compleanno del club capitolino, fondato a Roma il 9 gennaio 1900.

La festa si sarebbe dovuta celebrare, come ogni anno, allo scoccare della mezzanotte ma per via delle restrizioni dovute al Covid 19, è stata spostata dalla Curva Nord nel pomeriggio su invito degli Ultras Lazio, che già avevano affisso uno striscione a Corso Francia. Norme anti contagio che, nonostante i buoni propositi, da qualcuno non sono state rispettate, tanto che diverse sono le foto che ritraggono tifosi ammassati e, in certi casi, anche con mascherine abbassate.

Non si sono però segnalate le tensioni con le forze dell'ordine che, negli ultimi anni, avevano contraddistinto l'evento, ma la polizia locale di Roma Capitale ha dovuto temporaneamente chiudere al traffico via Cola di Rienzo e ponte Regina Margherita fino alle 18:45 quando la festa si è conclusa.

Sabato erano arrivati anche gli auguri alla Lazio della sindaca Virginia Raggi: "Tanti auguri alla Lazio che oggi compie 121 anni dalla sua fondazione. La società biancoceleste, anche grazie all'esempio di tanti campioni, ha sempre promosso nella nostra città gli importanti valori dello sport, soprattutto tra i più giovani".