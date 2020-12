Una casa vacanza affittata per fare festa nonostante il Covid: irrompono i carabinieri, undici romani nei guai

Affittare una casa vacanza per fare festa. Complice la pandemia i prezzi degli appartamenti si abbassano e con i locali vuoti in molti intravedono nell'espediente il modo per divertirsi. E' successo lo scorso weekend a piazza Navona e ieri sera, sempre nel cuore di Roma, un nuovo intervento dei carabinieri ha portato alla luce un caso analogo.

I Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese sono intervenuti su segnalazione pervenuta al numero 112, per rumori e schiamazzi provenienti da un appartamento, adibito a casa vacanze, situato nella zona di largo Torre Argentina.

Dopo aver raggiunto l’indirizzo hanno appurato che effettivamente nell’appartamento era in corso una festa privata organizzata da 11 persone, 7 uomini e 4 donne, tutti romani, di età compresa tra i 26 e 44 anni. I Carabinieri hanno identificato tutti i presenti e li hanno sanzionati per la violazione della normativa per contenere il contagio da Covid19.