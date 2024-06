Accoltellato davanti alla stazione della metro, l'aggressore incastrato dai testimoni

Incastrato dai testimoni. Un marocchino di 66 anni è stato fermato dalla polizia perché accusato di aver accoltellato, mercoledì sera intorno alle 19:00, davanti alla fermata della metro A Cipro, un 38enne dello Sri Lanka nel corso di una lite. L'accusa nei suoi confronti è di tentato omicidio. Il 66enne è stato rintracciato giovedì mattina vicino alla fermata di via Cipro dagli agenti dei commissariati Prati e Monte Mario, grazie alle testimonianze di alcune persone che hanno assistito all'accoltellamento.

La vittima, che ha riportato la perforazione di un polmone e un'emorragia interna, è ricoverata in gravi condizioni al San Camillo, in pericolo di vita, dove è stato trasferito dall'ospedale Sant'Eugenio. L'accoltellamento sarebbe stato conseguenza di una lite scoppiata per futili motivi per cause in via di accertamento.