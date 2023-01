Tragedia sui binari: sospesa linea Napoli-Roma

Tragedia sulla linea ferroviaria regionale Napoli-Roma. Una persona è stata investita da un treno intorno alle 8:00 del mattino, a pochi passi dalla stazione di Albanova, in provincia di Caserta, tra i comuni di Casal di Principe e San Cipriano.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa sia da Napoli che da Roma per accertare le cause che hanno portato al decesso. Sono previsti ritardi, soppressioni e cancellazioni di corse. Da capire, in primo luogo, se si è trattato di un incidente oppure di un estremo gesto. Sul posto per accertare l'accaduto gli uomini della polizia ferroviaria.

Come informato poi da Rfi: "Sulla linea Roma - Napoli via Formia, dalle ore 8:50 la circolazione ferroviaria è tornata regolare dopo l'autorizzazione alla ripartenza dei treni concessa dalle autorità competenti intervenute sul posto".