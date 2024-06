Fermato con il taser dopo aver aggredito i carabinieri

Fermato con il taser. Un uomo di 53 anni, che aveva poco prima aggredito i carabinieri. Residente a Valmontone è stato poi arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti dopo la richiesta d'intervento del 118 per un 53enne di Valmontone che, in stato confusionale, minacciava il suicidio. Presso l’abitazione del 53enne sono intervenuti i

carabinieri dell’aliquota radiomobile del norm di Colleferro e quelli della locale stazione di Colleferro e, insieme ai sanitari hanno fatto accesso all’abitazione dello stesso.

Inizialmente collaborativo l'uomo ha riferito di aver bevuto troppo e di aver assunto farmaci. Durante la rilevazione dei parametri vitali il 53enne, all’improvviso e senza motivazione, ha dato in escandescenze aggredendo i carabinieri che per immobilizzarlo sono dovuti ricorrere all’uso del taser in dotazione.

Arrestato il 53enne è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro, dopo alcune ore dimesso e sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Lunedì mattina, il 53enne è comparso dinanzi al Gup del tribunale di Velletri ed è stato condannato, previo rito abbreviato, a 4 mesi di reclusione (pena sospesa) con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.