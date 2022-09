Entra in un condominio e urla, fermato con il taser. Ferito un agente

È entrato in un palazzo all'altezza del civico 364 in via Tiburtina, urlando e spaventano i residenti che hanno così chiamato in numero unico per le emergenze. Sul posto, intorno alle 22 di martedì 13 settembre, sono quindi arrivati gli agenti del commissariato Sant'Ippolito e del reparto volanti della polizia di Stato.

A quel punto gli animi si sono scaldati. L'esagitato, un 31enne del Gambia, ha aggredito gli agenti ferendo anche un poliziotto, che ne avrà per 5 giorni. Gli altri membri delle forze dell'ordine, per fermalo, sono così dovuti ricorrere al taser. L'uomo è stato ammanettato e la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.