L'auto sportiva è una matrioska: trasporta, bici, valigie, mobili e uno Scarabeo

Stava camminando con la sua auto sportiva ad Albano Laziale quando la sua marcia è stata interrotta della polizia locale di Albano e Castel Gandolfo in Corso Matteotti. Gli agenti, infatti, non si sono fatti sfuggire l'anomalia della situazione: ossia l'enorme carico che trasportava l'uomo al volante.

Alla guida della coupé un cittadino tunisino residente a Velletri che circolava a bordo di un veicolo immatricolato in Francia e con un carico tale da essere in contrasto con il codice della strada. Nel veicolo, era addirittura sistemato uno Scarabeo smontato, per il quale sono in corso accertamenti per stabilire la provenienza, ma anche mobili, una bici e un'automobile per bambini.

L'uomo si è giustificato con gli agenti dicendo che stava andando a Civitavecchia per imbarcarsi e tornare a casa. Nel frattempo, però, gli agenti lo hanno multato per 500 euro sequestrando l'auto.