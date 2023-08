Ramo si spezza e ferisce alla testa un passante

Colpito e ferito alla testa da un ramo mentre passeggiava sul marciapiede. Succede a Roma, in zona Ostiense. A farne le spese un cittadino, che ha riportato un profondo taglio al capo conseguenza del crollo dall'albero. Una volta sul posto la polizia locale di Roma Capitale i'uomo si era già allontanato.

L'intervento degli agenti del I gruppo Trevi nel primo pomeriggio di venerdì 4 agosto in via Piramide Cestia, davanti a un ristorante della zona. Ferito dal ramo caduto e soccorso da alcuni passanti, quando i caschi bianchi sono arrivati a Piramide il ferito non c'era. Potrebbe infatti essersi recato in ospedale autonomamente per farsi medicare.