Trovato in fin di vita in un giardino condominiale, sotto al braccio una ferita d'arma da fuoco

E' stato trovato in fin di vita in un giardino condominiale dopo una caduta da diversi metri d'altezza, forse nel tentativo andato male di compiere un furto in un appartamento. Trasportato d'urgenza in ospedale i medici hanno poi fatto una seconda scoperta: un piccolo foro di arma da fuoco sotto un braccio, forse causato da una carabina. La scoperta nel tardo pomeriggio di domenica scorsa, in zona Casal de' Pazzi, a due passi dal palazzo dell'Inps di via Spegazzini. A darne notizia, poi confermata dalle forze dell'ordine a RomaToday, le pagine di Leggo.

La richiesta d'intervento al 112 da parte di diversi residenti di via Gaetano Licopoli (strada del IV municipio compresa fra la via Nomentana e la riserva naturale Valle dell'Aniene), per una persona trovata incosciente in un giardino condominiale intorno alle 18:00. Sul posto è quindi intervenuto il personale del 118 che ha trasportato l'uomo in condizioni gravi al policlinico Umberto I. Una volta in ospedale i medici del nosocomio universitario hanno accertato una piccola ferita sotto un'ascella, un piccolo foro d'entrata senza foro d'uscita.

Informata l'autorità giudiziaria sono i carabinieri della compagnia Roma Montesacro ad indagare sui fatti. Identificato in un cittadino romeno di 38 anni, un ladro acrobata con precedenti specifici per furto in abitazione, secondo una delle piste investigative seguite dai militari dell'Arma, l'uomo potrebbe aver provato ad entrare in un appartamento di via Licopoli, ma sarebbe poi precipitato dal terzo piano, con le lesioni accertate dal medico legale compatibili con una caduta da un'altezza simile.

Resta però il giallo della ferita d'arma da fuoco trovata sotto il braccio. Aspetto sul quale al momento gl investigatori mantengono il massimo riserbo. Non si esclude che il 38enne possa essere stato notato da un residente mentre cercava di arrampicarsi su una palazzina che aveva deciso di visitare e che possa essere stato ferito da un piombino esploso da una carabina di piccolo taglio, ma anche da un fucile ad aria compressa.

Svolti i rilievi dai carabinieri del nucleo investigativo della sezione rilievi di via in Selci, i militari al momento non escludono nessuna ipotesi. In attesa di poter ascoltare la versione del cittadino romeno trovato ferito, che si trova ancora in prognosi riservata all'Umberto I.