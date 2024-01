Alba violenta al Quarticciolo, colpito con un coccio di bottiglia e lasciato a terra insanguinato

Colpito al collo con un coccio di bottiglia con il vetro che ha sfiorato l'arteria giugulare. Alba violenta al Quarticciolo dove un uomo è rimasto.gravemente ferito ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'aggressione a seguito di quella che potrebbe essere stata una precedente lite con l'uomo lasciato in terra in gravi condizioni dal suo o dai suoi aggressori.

Sono state decine le richieste d'intervento al 112 di residenti e automobilisti di passaggio alle 6:30 di questa mattina su viale Palmiro Togliatti, nei pressi dell'edicola del quartiere, altezza civico 960. In terra, con il volto sfregiato e una profonda ferita al collo, un cittadino egiziano giovane, di circa 30 anni.

Colpito alla guancia destra e al collo con un collo di bottiglia rotto, grave ma sempre cosciente il ferito è stato trasportato d'urgenza al policlinico Casilino. Ancora in osservazione non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma e quelli della compagnia Roma Casilina. Senza documenti, l'uomo verrà ascoltato appena possibile dagli inquirenti. Al momento i militari dell'Arma non escludono nessuna ipotesi, dalla lite al regolamento di conti.