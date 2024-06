Paura ai Ponti: ferito dal fratello con una forbice scappa e chiede aiuto al vicino

Paura ai ponti dell'ex Laurentino 38, a Fonte Ostiense. Le urla hanno fatto temere il peggio. Una furibonda lite fra due fratelli che per poco non si tramutava in tragedia. Colpito con una forbice al petto, all'addome e alla schiena il maggiore è stato trasportato d'urgenza in ospedale, grave ma non in pericolo di vita in quanto i fendenti non avrebbero colpito organi vitali. Un tentato omicidio del quale dovrà rispondere il fratello minore, di 52 anni, fermato per tentato omicidio.

È stato lo stesso 54enne, sanguinante, a scappare dall'appartamento dove vive con il fratello in via Domenico Giuliani, all'altezza del sesto ponte, e a citofonare al vicino di casa chiedendo aiuto mentre la polizia si stava già recando sul posto in seguito alle decine di richieste d'intervento arrivate a partire dalle 20:00 di ieri al 112.

Una volta sul posto gli agenti dei commissariati Esposizione e Tor Carbone hanno trovato i due fratelli. Gravemente ferito il 54enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Una volta nell'appartamento i poliziotti hanno trovato il fratello di 52 anni con le mani ancora sporche di sangue e anche lui ferito in seguito alla lite avuta poco prima. Lo stesso è stato poi accompagnato al campus Biomedico dove è stato medicato e dimesso con 15 giorni di prognosi.

Sequestrate le forbici il 52enne è stato fermato per tentato omicidio con la sua posizione ora al vaglio della magistratura.