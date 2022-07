Precipita in un dirupo per dieci metri durante un'escursione, ferito un 27enne

E' precipitato per dieci metri in un dirupo rompendosi una piede. A vedersela brutta un ragazzo di 27 anni, vittima di un incidente mentre era impegnato in una escursione a Castel Gandolfo. La caduta intorno alle 10:30 di stamattina, giovedì 28 luglio, in via dei Pescatori, in un'area boschiva adiacente al lago Albano.

Sul posto sono intervenute la squadra 21 ed il nucleo Saf dei vigili del fuoco di Frascati. Il ragazzo, residente a Fiuggi, nel frusinate, è stato raggiunto dai soccorritori che, con l'aiuto del personale sanitario, gli hanno prestato i primi soccorsi. Stabilizzato sulla barella toboga è stato quindi tratto in salvo.

Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato con l'eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Camillo con una frattura scomposta del piede ed alcune escoriazioni. Sul posto per accertare l'accaduto i carabinieri della stazione Ville Pontificie e quelli di Castel Gandolfo.