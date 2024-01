Capodanno: uomo ferito da colpo d'arma da fuoco vicino Roma

Un uomo è stato ferito a un piede da un colpo d'arma da fuoco ad Anzio, vicino Roma nella notte di Capodanno. Avrebbe raccontato che stava camminando in strada quando ha sentito un dolore al tallone. Non è grave.

Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei poliziotti del commissariato di Anzio. Sale dunque a 17 il bilancio totale dei feriti nella capitale e in provincia tra loro anche un minorenne in prognosi riservata e due uomini a cui sono state amputate entrambe le mani.