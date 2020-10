Ferito al collo con un coccio di bottiglia, paura in Centro Storico

Lo hanno trovato in una pozza di sangue vicino piazza del Fico, in pieno Centro Storico a Roma. Ad essere ferito al collo con un coccio di bottiglia un ragazzo di 33 anni, poi soccorso dall'ambulanza e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in ospedale. Le violenze sono accadute la scorsa notte.

In particolare la chiamata ai soccorritori è arrivata intorno alle 2:30 della notte da via del Corallo, nella zona di piazza Navona, dove diverse chiamate hanno indicato la presenza di un uomo ferito con una vistosa perdita di sangue alla gola. Intervenuta sul posto l'ambulanza del 118 ha trasportato il 33enne prima all'ospedale Santo Spirito e poi al San Camillo, dove è stato sottoposto ad una delicata operazione. I giovane, un cittadino irlandese, non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto chiamati dal 118 sono quindi intervenuti gli agenti del Commissariato Trevi di Polizia che indagano per ricostruire l'accaduto. Il giovane ascoltato dai poliziotti non ha saputo riferire chi lo abbia colpito e per quale motivo.