Cade dalla scala appoggiata all'albero, soccorso con l'eliambulanza

Incidente domestico per un cittadino di Artena (Roma) che questa mattina è caduto da una scala mentre stava su di un albero del suo terreno agricolo nei pressi di via Velletri. Lo scrive FrosinoneToday.

Dopo un volo di diversi metri l’uomo di 66 anni è caduto rovinosamente a terra battendo la schiena. Le condizioni sono parse subito molto gravi. Sul posto si sono portati i carabinieri della locale stazione e gli operatori del 118 che hanno praticato le prime cure all’uomo e nel frattempo hanno avvisato i loro colleghi dell’elisoccorso.

Dopo qualche minuto sul posto è arrivato l’elicottero che è atterrato sul un prato non lontano dal terreno dove è avvenuto l’incidente. L’uomo è stato imbracato e portato in ospedale a Roma dove è stato ricoverto in codice rosso.