Il lato oscuro della festa giallorossa a Roma nord, feriti tre tifosi romanisti

Due tifosi della Roma sono stati aggrediti e "pungicati", cioè accoltellati al gluteo e alla coscia, durante la notte dei festeggiamenti dopo la vittoria della Conference League contro il Feyenoord. Un fatto di sangue che macchia la festa romanista, sul quale indagano i carabinieri. I due episodi sono avvenuti a distanza di poco tempo l'uno dall'altro, entrambi nella zona del quartiere Flaminio.

Il primo, in ordine di tempo, in viale del Vignola. Qui ignoti con il volto parzialmente travisato, hanno aggredito con un'arma da taglio in strada un ragazzo che stava festeggiando in strada. La vittima ha riportato un trauma cranico e una ferita da taglio al gluteo. Poco dopo, in piazzale delle Belle Arti, un fatto analogo.

Anche in questo caso ignoti con il volto parzialmente travisato, hanno aggredito con le medesime modalità due ragazzi mentre festeggiavano in strada dopo essere stati allo stadio. Uno con ferita da taglio alla coscia e l'altro con trauma cranico facciale. Tutti e tre sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito. Indagano i carabinieri. Non è escluso che alla base del gesto ci sia la rivalità calcistica.