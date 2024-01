Capodanno, 16 feriti a Roma e provincia. Due rischiano di perdere entrambe le mani

Durante la notte di Capodanno, secondo fonti della questura, sono stati complessivamente 16 i feriti tra Roma e provincia. Due quelli più gravi. Sono ricoverati in entrambi all'ospedale Gemelli di Roma.

I due uomini rischiano di perdere entrambe le mani a causa dello scoppio di petardi. I fatti in due zone diverse della provincia. Il primo è rimasto ferito con i fuochi d'artificio a Guidonia, l'altro in zona Valcanneto.

Sono così tre in totale i feriti che versano in condizioni gravissime a causa dello scoppio di 'botti' pericolosi, considerando anche il ragazzo ferito ad Anzio e ancora ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato colpito da un petardo lanciato da un amico.

L'ordinanza contro i 'botti' ignorata

Un bilancio che dimostra ancora una volta come l'ordinanza che vietava i cosiddetti 'botti' di Capodanno sia stata stata ampiamente ignorata. Fuochi d'artificio selvaggi, invece, già dal pomeriggio del 31 e ovunque a Roma, nonostante le associazioni animaliste abbiano contestato pure gli spettacoli vicini al Bioparco anche se autorizzati. Complessivamente, nel Lazio, il bilancio dei vigili del fuoco è di 74 interventi per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno.

E prima di Capodanno tanti sono stati i sequestri a Roma. A Tor Bella Monaca, la polizia locale ha recuperato circa 10 mila fuochi illegali. Ma i blitz ci sono stati anche a Palestrina, Ostia e in altri cinque quartieri dove sono stati più di 12 tonnellate di 'botti' pericolosi.

Grave anche un romano in vacanza

Non solo a Roma e provincia, tanti i feriti in diverse parti d'Italia. Poteva finire in tragedia il capodanno in montagna per un 20enne, originario di Roma, che stava festeggiando il nuovo anno con amici e familiari a Pacentro, in provincia dell'Aquila. Dopo il brindisi di mezzanotte, il ventenne ha acceso un petardo che, accidentalmente, gli è scoppiato tra le mani.

I sanitari hanno trattato sul posto il giovane prima del trasferimento nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona per ulteriori accertamenti. Tuttavia, le ferite sono talmente gravi da rendere impossibile la ricostruzione delle dita della mano. Sul posto anche i carabinieri.

Articolo in aggiornamento