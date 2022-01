Botti di Capodanno, a Roma ordinanza ignorata: 7 i feriti

Fuochi e botti di capodanno a Roma e provincia nonostante le ordinanze firmate dai sindaci per scongiurare lo scoppio degli artifizi pirotecnici pericolosi in piazze, strade ed abitazioni. Come tutti gli anni, anche in questo primo giorno del 2022 è amara la conta dei feriti nella Capitale e nei Comuni vicini. Sette in totale, fra i quali un uomo ricoverato in ospedale con una prognosi di 25 giorni.

Petardi di grosse dimensioni e vere e proprie batterie di fuochi d'artificio hanno infatti rischiarato la notte di San Silvestro, nonostante i molteplici sequestri operati dalle forze di polizia al fine di evitare proprio quanto accaduto. Nel dettaglio sono sette le persone rimaste ferite. Triste primato nelle zone di Monte Mario e del Centro dove la polizia ha accertato quattro feriti. Un uomo con un trauma facciale agli occhi causato dallo scoppio di un petardo che stava accendendo e trasportato in ospedale con 15 giorni di prognosi. Sette i giorni refertati ad un secondo uomo, per lesioni ed escoriazioni alle gambe, alla mano destra, al viso ed un trauma al timpano dell'orecchio. Infine, in zona Celio, due feriti: un uomo con escoriazioni alle gambe ed un secondo con ustioni al torace ed un trauma al timpano.

Sempre a Roma, in zona Primavalle, una quinta persona è rimasta ferita e refertata con 15 giorni di prognosi con una ferita alla caviglia, causata dallo scoppio di un petardo che lo ha sorpreso mentre si trovava all'esterno di un ristorante dove stava passando la notte di capodanno.

Particolare invece quanto accertato dai poliziotti a Monteverde, dove un uomo che poco prima aveva acquistato una pistola a salve per festeggiare la fine dell'anno è rimasto ferito all'indice della mano sinistra, con l'amputazione parziale della falange del primo dito dalla mano.

Roma ma non solo, anche ai Castelli Romani, in particolare ad Albano Laziale, una settima persona è rimasta ferita con ustioni di I e II grado grado alla mano sinistra ed il al volto, con ustioni sul 3% del corpo. Per lui la prognosi più alta, 25 giorni.