Femminicidio Rossella Nappini: l'assassino voleva il matrimonio con l'infermiera per diventare regolare

"L'imputato voleva il matrimonio per diventare regolare", si è aperto lunedì 8 aprile davanti alla I corte di Assise di Roma il processo per il femminicidio di Rossella Nappini, l’infermiera uccisa il 4 settembre scorso nell’androne di uno stabile in via Giuseppe Allievo, a Monte Mario. Imputato è Adil Harrati, 45enne di origine marocchina, per il quale la procura ha chiesto e ottenuto il giudizio immediato. Nei suoi confronti la pm Claudia Alberti contesta l’omicidio aggravato dalla premeditazione e dall’avere agito per motivi abbietti e futili, con crudeltà contro una persona “a cui era legato da relazione affettiva cessata”.

L’uomo aveva colpito a morte Rossella Nappini con cinquantasei coltellate in varie parti del corpo. “L’imputato sperava nel proseguimento della relazione, si era ipotizzato un matrimonio che consentisse la regolarizzazione della posizione. La chiusura della relazione, e dunque la vanificazione dell’intento dell’Harrati, è stato uno dei motivi dell’omicidio, un delitto commesso con 56 coltellate”, ha spiegato la pm in aula replicando alla difesa dell’imputato sul punto delle aggravanti dei motivi abietti e futili e della crudeltà.

Nel processo sono stati ammessi come parti civili i figli, la mamma e la sorella della vittima e l’associazione ‘Insieme a Marianna’, rappresentata dall’avvocato Licia D’Amico, e l’associazione italiana vittime vulnerabili di reato. “Vogliamo il massimo pena”, hanno detto i familiari al termine dell’udienza. La prossima è fissata per il 29 maggio quando verranno sentiti in aula gli investigatori della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini.