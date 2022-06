Una donna romana è stata uccisa dal compagno davanti al figlio di 6 mesi

Tragedia questa mattina in un appartamento a Rimini. Una ragazza di Roma, 33 anni che viveva però da un anno nella zona di Bellariva di Rimini, è stata uccisa. La donna si era trasferita da poco dal compagno, un uomo riminese di 47 anni, trovato in casa insanguinato e arrestato con l'accusa di omicidio. Il figlioletto di appena 6 mesi, invece, è stato preso in custodia dalle forze dell'ordine.

A dare l'allarme, come spiega RiminiToday, sono stati i vicini di casa che hanno sentito le urla strazianti della donna. I sanitari del 118 accorsi nell'appartamento non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della donna, originaria di Roma. La ragazza, secondo quanto ricostruito in prima battura, avrebbe avuto il tempo di urlare, di chiedere aiuto e di implorare al compagno di calmarsi. Ma non c'è stato nulla da fare.

Dopo l'omicidio l'uomo è uscito in strada sporco di sangue e ha detto: "Il bambino sta bene". Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe colpito la 33enne romana trovata morta in camera da letto, con un matterello. Sul posto il sostituto procuratore Luca Bertuzzi, titolare delle indagini. Oltre a Squadra Mobile e Polizia scientifica. Il 47enne è in stato di arresto per omicidio.