Federico Esposto, il pilota romano morto in un incidente in pista a Misano

È il pilota romano Federico Esposto la vittima dell'incidente verificatosi in pista nel pomeriggio di oggi, 2 ottobre, sulla pista di Misano, in Romagna. La tragedia nell'ambito del Trofeo italiano Amatori, inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità.

Durante il secondo giro della classe 600 Pro si è verificato un incidente che ha coinvolto Esposto, a bordo della sua Honda Cbr, e un altro pilota, il bolognese Marco Sciutteri. Ad avere la peggio il centauro romano, mentre Sciutteri è stato trasportato in elicottero, in gravi condizioni, all'ospedale di Cesena.

L'impatto ha coinvolto anche altri piloti che però, per fortuna non hanno riportato lesioni gravi. Sul posto, come riporta RiminiToday, sono arrivati anche i carabinieri. La procura di Rimini aprirà presumibilmente un'inchiesta per accertare la dinamica dei fatti.

Dopo l'incidente, la manifestazione, a cui partecipavano oltre 360 piloti impegnati in diversi challenge di carattere nazionale, è stata chiusa anticipatamente, in segno di rispetto. La Fmi, il Misano World Circuit e l'organizzatore del Trofeo Italiano Amatori, si legge nella nota, "sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti".

Chi era Federico Esposto

Originario di Ostia, Federico Esposto ha iniziato a correre all'età di 5 anni quando, a bordo di una minimoto, ha esordito in un campionato italiano. Talentuoso, simpatico e solare, Esposto era assistito dalla società TooFast: "Oggi ci stringiamo tutti intorno alla famiglia in questo tragico momento", dichiarano a RomaToday.